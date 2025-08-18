Logo R7.com
Paraense é morta a tiros por ex-marido em restaurante no Mato Grosso

Jacira, de 24 anos, já possuía uma medida protetiva contra o agressor, que foi preso

Cidade Alerta Pará|Do R7

Uma paraense foi assassinada a tiros pelo ex-marido no Mato Grosso, onde estava vivendo a trabalho. Jacira, de 24 anos, foi alvejada pelo agressor enquanto estava com as amigas em um restaurante. Ela já possuía uma medida protetiva contra ele. Após o ataque, o suspeito fugiu, mas foi preso pela polícia. A família de Jacira está organizando o traslado do corpo para o Pará.

