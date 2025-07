Pescador ferido é resgatado após ficar ilhado em alto-mar, em Salinópolis (PA) Ele sofreu um corte profundo na cabeça e uma fratura no braço devido a um problema no sistema de pesca Cidade Alerta Pará|Do R7 21/07/2025 - 19h31 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h31 ) twitter

Um pescador foi resgatado em alto-mar após ficar ilhado há 37 km da costa de Salinópolis (PA). Ele sofreu um corte profundo na cabeça e uma fratura no braço devido a um problema no sistema de pesca. O resgate envolveu 9 agentes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Aéreo, e a vítima foi levada ao hospital regional, onde se recupera em estado estável.