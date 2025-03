PM intensifica combate ao tráfico e enfrenta ataques no centro de Belém (PA) Suspeitos jogaram pedras em viaturas na Feira do Açaí; dez pessoas foram presas na operação Cidade Alerta Pará|Do R7 25/03/2025 - 14h17 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No centro de Belém, no Pará, a Polícia Militar intensifica o combate ao tráfico de drogas, resultando em confrontos com suspeitos.

Durante uma operação na área da Feira do Açaí, suspeitos atacaram viaturas com pedras, desafiando a autoridade policial. O Coronel Tiago relata a prisão de dez indivíduos, incluindo duas mulheres, após a identificação dos envolvidos.

A operação contou com o apoio do Batalhão Águia e da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) utilizando técnicas de contenção e identificação.