Polícia apreende mais de 60 porções de oxi em barraca no Ver-o-Peso, no Pará Suspeita é que o entorpecente pertencia a idoso detido anteriormente por tráfico Cidade Alerta Pará|Do R7 14/03/2025 - 15h02 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h02 ) twitter

Durante rondas no Ver-o-Peso, no Pará, a Polícia Militar apreendeu mais de sessenta porções de oxi escondidas sob uma barraca. Apesar das buscas, o proprietário do entorpecente não foi encontrado, mas há suspeitas de que pertença a um idoso previamente detido por tráfico.

O tenente e o soldado do Segundo Batalhão destacam a persistência da polícia em combater o tráfico na região, onde há alta demanda por drogas.