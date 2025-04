Polícia apreende seis quilos de maconha em operação no Jurunas (PA) Droga estava acondicionada em tabletes e pronta para distribuição no mercado ilegal Cidade Alerta Pará|Do R7 01/04/2025 - 20h19 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h19 ) twitter

A Polícia Militar do 20° Batalhão apreendeu quase seis quilos de maconha durante operação no bairro do Jurunas, em Belém (PA). A ação ocorreu após denúncias de moradores sobre atividades suspeitas em uma casa abandonada, onde os policiais encontraram a droga embalada em tabletes, pronta para comercialização.