Polícia busca homem que quebrou vidro de carro e furtou notebook em Belém Informações sobre o suspeito podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181 Cidade Alerta Pará|Do R7 15/08/2025 - 19h52 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h52 )

A polícia pede ajuda da população para identificar um criminoso suspeito de arrombar um carro no bairro do Marco, em Belém (PA). Câmeras de segurança registraram quando o homem, de camisa escura e boné branco, quebrou a janela do veículo e furtou um notebook. Após o furto, o suspeito seguiu em direção à Avenida Rômulo Maiorana. Informações sobre o suspeito podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181.