Polícia fecha clínica em Belém (PA) por furto de energia em área nobre Fraude no consumo durou um ano e equivalia ao gasto mensal de 500 residências Cidade Alerta Pará|Do R7 01/04/2025 - 20h22 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil do Pará deflagrou operação para fechar um laboratório clínico em Belém (PA) envolvido em esquema de furto de energia elétrica. As investigações apontam que o crime ocorria há aproximadamente um ano em um estabelecimento localizado em área nobre da capital paraense. Segundo a concessionária de energia, as irregularidades no consumo detectadas seriam suficientes para abastecer cerca de 500 residências mensalmente.