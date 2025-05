Polícia investiga ligação entre duas execuções ocorridas em menos de 24h As vítimas, Charlison Lopes, de 41 anos, e Joelton Bentes, de 38, ambos com histórico criminal, foram assassinadas em circunstâncias violentas no Pará

