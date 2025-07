Polícia investiga se adolescentes beberam suco envenenado por vontade própria Segundo familiares, depois de ingerir a bebida com chumbinho, as meninas deitaram em uma rede e contaram para um tio sobre o feito Cidade Alerta Pará|Do R7 16/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h57 ) twitter

As duas adolescentes que morreram após tomar um suco envenenado podem ter planejado a própria morte. Segundo familiares, depois de ingerir a bebida com chumbinho, as meninas deitaram em uma rede e contaram para um tio que tinham bebido veneno. A polícia investiga se o ato foi planejado por elas ou se foram vítimas de terceiros. As adolescentes foram sepultadas em Pacajá (PA).