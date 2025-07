Polícia prende terceiro envolvido no assassinato do radialista Luizinho Costa Luizinho foi executado a tiros na rádio em que trabalhava e o crime, premeditado, teve ligação com a concorrência de eventos na região Cidade Alerta Pará|Do R7 22/07/2025 - 19h24 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h24 ) twitter

A Polícia Civil prendeu o terceiro suspeito no caso do assassinato do radialista Luizinho Costa, que aconteceu em Abaetetuba (PA). Luizinho foi executado a tiros na rádio em que trabalhava e o crime, premeditado, teve ligação com a concorrência de eventos na região. As investigações continuam e mais prisões são esperadas. A polícia busca apoio da sociedade para identificar todos os envolvidos.