Polícia prende um dos líderes do tráfico na comunidade Portelinha II Ronison Lima Barroso, de 30 anos, possui antecedentes por tráfico de drogas, associação criminosa e roubo Cidade Alerta Pará|Do R7 10/06/2025 - 19h24 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h24 )

A Polícia Civil prendeu Ronison Lima Barroso, suspeito de diversos crimes em Igarapé-Açu (PA). Com 30 anos, ele já possui antecedentes por tráfico de drogas, associação criminosa e roubo. Segundo a polícia, Ronison exercia liderança no tráfico na área periférica da Portelinha 2, recrutando indivíduos de cidades próximas para o mundo do crime.