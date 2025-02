Poste danificado gera risco de queda e preocupa moradores, na Travessa Mauriti (PA) Estrutura está exposta onde há grande fluxo de veículos e pedestres Cidade Alerta Pará|Do R7 20/02/2025 - 13h21 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um poste de energia na Travessa Mauriti, no Bairro do Marco, em Belém (PA), está com a estrutura exposta após um suposto acidente de trânsito.

Moradores estão preocupados com o risco de o poste cair, já que a área tem fluxo constante de veículos e pedestres.