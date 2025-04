Preso sexto suspeito de envolvimento na morte do empresário Romário Fernandes Considerado de alta periculosidade e integrante de milícia, o homem foi capturado em uma fazenda no município de Ipiranga (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 29/04/2025 - 19h17 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h17 ) twitter

A Polícia Civil prendeu o sexto suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Romário Fernandes, ocorrido em novembro do ano passado.

O suspeito, considerado de alta periculosidade e integrante de milícia, foi capturado em uma fazenda no município de Ipiranga (PA). A operação também resultou na apreensão de armas de grosso calibre.

O crime, registrado por câmeras de segurança, ainda está sob investigação. Há suspeitas de que a motivação esteja ligada a uma disputa por terras.

A polícia agora tenta descobrir quem foi o mandante do crime.