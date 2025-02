Professor é preso por abusar de alunas durante aula Houve protesto de familiares das crianças em frente à delegacia Cidade Alerta Pará|Do R7 13/02/2025 - 14h25 (Atualizado em 14/02/2025 - 09h55 ) twitter

Um professor de escolinha de futebol foi preso por abusar de alunas durante as aulas. E, com a prisão do acusado, houve protesto das famílias das crianças em frente à delegacia.

Anteriormente a Record havia noticiado a denúncia de uma aluna, em que o professor, em um dia de chuva, solicitou que a aluna fosse até sua casa para receber aula particular e cometeu o abuso.