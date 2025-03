Quiosque é arrombado durante a madrugada em Umarizal, no Pará Criminoso quebrou a porta de vidro com uma pedra e levou um notebook e bebidas alcoólicas Cidade Alerta Pará|Do R7 20/03/2025 - 15h10 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um quiosque no bairro do Umarizal, no Pará, foi alvo de um arrombamento durante a madrugada, deixando prejuízo e preocupação para os proprietários.

O criminoso, que fingia ser morador de rua, usou uma pedra para quebrar a porta de vidro do estabelecimento e levou um notebook, além de duas garrafas de bebidas alcoólicas.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, mas o alarme do local não disparou e a ausência de vigilância facilitou o crime.