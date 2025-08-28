Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Receita Federal apreende 900 kg de skank em caminhão vindo do Amazonas

A carga, declarada como amortecedores de veículos, tinha como destino Belém (PA) e Guarulhos (SP)

Cidade Alerta Pará|Do R7

A Receita Federal apreendeu quase 900 kg de skank, conhecida como ‘super maconha’, em um caminhão no porto de Outeiro. A carga, declarada como amortecedores de veículos, vinha de Manaus (AM) e tinha como destino Belém (PA) e Guarulhos (SP). A ação contou com apoio de cães farejadores e causou um prejuízo de R$ 20 milhões ao tráfico.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.