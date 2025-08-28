Receita Federal apreende 900 kg de skank em caminhão vindo do Amazonas A carga, declarada como amortecedores de veículos, tinha como destino Belém (PA) e Guarulhos (SP) Cidade Alerta Pará|Do R7 28/08/2025 - 19h29 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Receita Federal apreendeu quase 900 kg de skank, conhecida como ‘super maconha’, em um caminhão no porto de Outeiro. A carga, declarada como amortecedores de veículos, vinha de Manaus (AM) e tinha como destino Belém (PA) e Guarulhos (SP). A ação contou com apoio de cães farejadores e causou um prejuízo de R$ 20 milhões ao tráfico.