Receita Federal apreende 900 kg de skank em caminhão vindo do Amazonas
A carga, declarada como amortecedores de veículos, tinha como destino Belém (PA) e Guarulhos (SP)
A Receita Federal apreendeu quase 900 kg de skank, conhecida como ‘super maconha’, em um caminhão no porto de Outeiro. A carga, declarada como amortecedores de veículos, vinha de Manaus (AM) e tinha como destino Belém (PA) e Guarulhos (SP). A ação contou com apoio de cães farejadores e causou um prejuízo de R$ 20 milhões ao tráfico.