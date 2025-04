Reviravolta no caso Karina: laudo pericial aponta suicídio Documento foi assinado por quatro peritos da Polícia Científica Cidade Alerta Pará|Do R7 29/04/2025 - 22h09 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h09 ) twitter

O caso da morte da biomédica Karina Santos ganhou uma reviravolta com a divulgação de um novo laudo científico. O documento, assinado por quatro peritos da Polícia Científica, apontou que Karina morreu por suicídio.

O incidente aconteceu em agosto de 2024, na BR-216, quando a biomédica estava no carro do ex-namorado, que é policial penal. Desde então, as investigações buscavam esclarecer se a morte havia sido feminicídio ou suicídio.

O advogado da família de Karina declarou perplexidade, mas afirmou que a Polícia Científica é uma instituição séria e que o resultado do laudo será respeitado.