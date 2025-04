Secretaria de Saúde garante que não há surto de MPOX no Pará Desde o início do ano, 19 casos foram confirmados, com duas mortes de pessoas diagnosticadas, mas a segunda ainda não confirmada como decorrente da doença Cidade Alerta Pará|Do R7 28/04/2025 - 19h30 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h30 ) twitter

A Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde realizaram hoje (28) uma coletiva de imprensa sobre os casos de MPOX no Pará.

Segundo as autoridades, apesar das preocupações, não há surto da doença no estado. Desde o início do ano, 19 casos foram confirmados, com duas mortes de pessoas diagnosticadas, mas a segunda ainda não confirmada como decorrente da doença.

O secretário Cipriano Ferraz enfatizou a importância de informações precisas e fontes confiáveis. Ele destacou que a transmissão da doença ocorre por contato próximo, e não pelo ar.