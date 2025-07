Suspeita de assaltar lotérica em Belém é presa e confessa crime O crime aconteceu em 9 julho e foi cometido por Marina Oliveira, de 21 anos, e um comparsa Cidade Alerta Pará|Do R7 22/07/2025 - 19h22 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h22 ) twitter

A polícia capturou uma mulher acusada de assaltar uma lotérica no bairro do Telégrafo, em Belém (PA). O crime aconteceu em 9 julho e foi cometido por Marina Oliveira, de 21 anos, e um comparsa. O comparsa morreu em confronto com a polícia horas após o assalto, já Marina estava foragida desde então. Ela confessou o crime e relatou que usou o dinheiro para comprar entorpecentes que seriam revendidos.