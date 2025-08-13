Logo R7.com
Suspeito de crime sexual contra criança se apresenta à polícia em Marituba (PA)

O acusado responderá em liberdade pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança

Cidade Alerta Pará|Do R7

O homem acusado de importunar sexualmente uma criança de 10 anos em Marituba (PA) se apresentou à polícia acompanhado de um advogado. O suspeito responderá em liberdade pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança. A polícia investiga outras denúncias relacionadas a ele, que já teria se envolvido com uma menor de 12 anos.

