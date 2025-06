Suspeito de liderar facção criminosa na Bahia é preso no Pará Identificado como Venâncio, ele estaria utilizando documentos falsos para se estabelecer no interior do estado e expandir a atuação da organização criminosa

Cidade Alerta Pará|Do R7 12/06/2025 - 19h09 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share