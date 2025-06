Suspeito de mandar matar empresário é preso em Castanhal (PA) A vítima, Antônio Júnior, foi morta a tiros no começo do ano Cidade Alerta Pará|Do R7 27/06/2025 - 19h09 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia investiga a morte do empresário Antônio Júnior, atingido por tiros no começo do ano em Castanhal (PA). O suspeito de ser o mandante do crime é outro empresário da região, identificado como Antônio Filho. Ele foi preso na quinta-feira (26), em um restaurante no bairro Estrela. Segundo informações, a motivação pode estar ligada a um relacionamento da vítima com a ex-esposa do acusado.