Suspeito de matar homem a pauladas é preso em Medicilândia (PA) A vítima, Divaldo José, foi encontrada com sinais de extrema violência Cidade Alerta Pará|Do R7 01/08/2025 - 19h23 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h23 )

Um suspeito foi preso por assassinar a pauladas um homem no centro de Medicilândia (PA). A vítima, Divaldo José, foi encontrada com sinais de extrema violência. O autor, Flávio Nascimento, foi localizado e preso horas após o crime. A polícia civil investiga a motivação do assassinato.