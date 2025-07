Suspeito de matar mototaxista é espancado pela população antes de ser preso Crime de latrocínio aconteceu em Breves, no Marajó (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 10/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h18 ) twitter

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos envolvidos no latrocínio do mototaxista Pedro Ferreira, que aconteceu em Breves, no Marajó (PA). O primeiro suspeito, Marcos, foi detido após ser identificado em filmagens. O segundo, Josué, foi capturado após uma denúncia anônima enquanto tentava fugir da cidade. Ele foi linchado pela população antes de ser preso.