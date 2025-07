Suspeito de torturar e carbonizar jovem morre em confronto com a polícia Gabriel Henrique é acusado de participar do assassinato brutal de Clara Luiza, que aconteceu no início do ano em Altamira (PA) Cidade Alerta Pará|Do R7 14/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h39 ) twitter

Morreu em confronto com a polícia um homem suspeito de participar do assassinato brutal de Clara Luiza, que aconteceu no início do ano em Altamira (PA). Gabriel Henrique, conhecido como ‘Papa Léguas’, é acusado de torturar, assassinar e carbonizar a jovem. Ele foi localizado escondido em Gurupá (PA) e, durante troca de tiros com a polícia, foi baleado e não resistiu.