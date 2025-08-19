Suspeitos são presos por envolvimento em morte de bebê em Marabá (PA)
O crime aconteceu quando um grupo ligado a uma facção criminosa entrou em uma residência em busca de um tio da criança
A polícia prendeu mais dois suspeitos envolvidos na morte da bebê Ísis Emanuele, atingida por um tiro dentro de casa em Marabá (PA). O crime aconteceu quando um grupo ligado a uma facção criminosa entrou na residência em busca de um tio da criança. Os criminosos foram identificados como João Pereira, conhecido como ‘Bigode’, e Átila Rafael, que estava foragido por tráfico.