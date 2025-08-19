Taradão de Marituba: namorada do suspeito ameaça vítima pela internet Devido às ameaças, medidas protetivas foram solicitadas Cidade Alerta Pará|Do R7 19/08/2025 - 19h44 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O homem que importunou uma criança de 10 anos em Marituba (PA) também foi acusado de abuso sexual e estelionato contra uma mulher. Segundo o advogado Leandro Amaral, a namorada de Caio teria entrado em contato com a vítima, por meio da internet, e a ameaçado. Por esse motivo, medidas protetivas foram solicitadas. Uma representação também foi enviada ao Ministério Público pela prisão preventiva do acusado.