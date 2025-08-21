Teto de unidade de saúde desaba sobre agentes comunitários em Marituba (PA)
Servidores já tinham alertado a prefeitura sobre infiltrações e riscos de desabamento, mas os pedidos de reparo foram ignorados
O teto da Unidade de Saúde São João, em Marituba (PA), desabou sobre agentes comunitários na manhã de quinta-feira (21). Servidores já tinham alertado a prefeitura sobre infiltrações e riscos de desabamento, mas os pedidos de reparo foram ignorados. A prefeitura informou que uma equipe técnica já realizou vistoria no local para identificar as causas do acidente e resolver o problema.