Teto de unidade de saúde desaba sobre agentes comunitários em Marituba (PA)

Servidores já tinham alertado a prefeitura sobre infiltrações e riscos de desabamento, mas os pedidos de reparo foram ignorados

Cidade Alerta Pará|Do R7

O teto da Unidade de Saúde São João, em Marituba (PA), desabou sobre agentes comunitários na manhã de quinta-feira (21). Servidores já tinham alertado a prefeitura sobre infiltrações e riscos de desabamento, mas os pedidos de reparo foram ignorados. A prefeitura informou que uma equipe técnica já realizou vistoria no local para identificar as causas do acidente e resolver o problema.

