Trabalhador morre soterrado em obra no bairro da Pedreira, em Belém Durante a escavação, pedras e terra desabaram sobre a vítima, identificada como José Maria, de 48 anos Cidade Alerta Pará|Do R7 13/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h37 )

Um trabalhador morreu soterrado em uma obra de saneamento no bairro da Pedreira, em Belém (PA). Durante a escavação, pedras e terra desabaram sobre José Maria, de 48 anos. Apesar dos esforços de resgate, ele não resistiu. A área, propensa a alagamentos, estava sendo reformada para melhorar o escoamento. A perícia investiga as causas do acidente e a família foi acionada para liberação do corpo.