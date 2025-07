Tragédia na BR-153: corpos de vítimas chegam ao Pará amanhã (17) Um avião do Governo do Estado será responsável pelo translado Cidade Alerta Pará|Do R7 16/07/2025 - 19h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h50 ) twitter

Os corpos das vítimas do acidente na BR-153, em Goiás, serão transferidos para o Pará possivelmente na quinta-feira (17). Um avião do Governo do Estado será responsável pelo translado. Além das vítimas fatais, vários estudantes ficaram feridos e, entre eles, um está em estado grave.