Três adolescentes são apreendidos em operação contra crimes cibernéticos Ação da Polícia Civil foi realizada em 12 estados brasileiros Cidade Alerta Pará|Do R7 27/05/2025 - 19h27

A Polícia Civil realizou uma operação em 12 estados brasileiros para desmantelar um grupo criminoso que atuava online, envolvendo adolescentes em automutilação e pornografia infantil. No Pará, três menores que participavam do grupo foram apreendidos. A investigação revelou que as vítimas eram instigadas via redes sociais a cometer os atos.