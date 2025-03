Três crianças são flagradas sem capacete em moto, em frente a escola no Pará Ação imprudente viola o Código de Trânsito e coloca vidas em risco; multa e suspensão são previstas Cidade Alerta Pará|Do R7 13/03/2025 - 13h30 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h30 ) twitter

No Pará, três crianças foram flagradas sendo transportadas sem capacete em uma moto, prática comum em áreas periféricas, mas que viola o Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a legislação, a idade mínima para crianças na garupa de motos é de dez anos.

As penalidades para os responsáveis incluem multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo. A cena, registrada em frente a uma escola pública, destaca a imprudência que coloca vidas em risco e reforça a importância de medidas de segurança mais rigorosas para proteger as crianças.