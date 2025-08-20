Três homens com transtornos psicológicos estão desaparecidos no Pará As famílias de Hadson Mafra, de 40 anos, Paulo Vinicius, de 26, e Gesiel Gonçalves, de 46, buscam qualquer informação sobre os homens Cidade Alerta Pará|Do R7 20/08/2025 - 19h47 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três homens com transtornos psicológicos estão desaparecidos no Pará. Hadson Mafra, de 40 anos, e Paulo Vinicius, de 26, sumiram após esquecerem de tomar seus medicamentos. O terceiro homem, Gesiel Gonçalves, 46, desapareceu após fugir de um centro de tratamento. A polícia investiga os casos, enquanto as famílias vivem a angústia da incerteza. As buscas continuam e qualquer informação é crucial.