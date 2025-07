Três voadeiras são furtadas do Porto do Pepino, em Altamira (PA) Os criminosos, que agiram durante a madrugada, levaram as embarcações com os motores desligados para evitar detecção Cidade Alerta Pará|Do R7 11/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três voadeiras foram furtadas do Porto do Pepino, no rio Xingu, em Altamira (PA). Os criminosos, que agiram durante a madrugada, levaram as embarcações com os motores desligados para evitar detecção, mas foram capturados por câmeras de segurança. Apesar das imagens circularem rapidamente, os suspeitos e as embarcações ainda não foram localizados. Informações podem ser fornecidas anonimamente à polícia.