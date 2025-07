Trio de criminosos assalta motociclistas e causa terror em rua de Castanhal (PA) A Polícia Civil já identificou os suspeitos, incluindo um indivíduo com histórico criminal por assalto e tráfico de drogas Cidade Alerta Pará|Do R7 17/07/2025 - 19h27 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h27 ) twitter

Um trio tentou assaltar motociclistas e causou terror em uma rua de Castanhal, no interior do Pará. A Polícia Civil já identificou os suspeitos, incluindo um indivíduo com histórico criminal por assalto e tráfico de drogas. Apesar de estar em liberdade provisória, ele voltou a cometer crimes. As autoridades estão em diligência para capturar os criminosos.