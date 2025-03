Veículo roubado é recuperado rapidamente pela Guarda Municipal, em Belém Ação rápida e colaboração entre as forças de segurança resultaram na devolução do carro ao proprietário Cidade Alerta Pará|Do R7 13/03/2025 - 13h41 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h41 ) twitter

Um veículo roubado foi rapidamente recuperado pela Guarda Municipal, após ser levado por criminosos no bairro do Tapanã, no Pará. O incidente ocorreu durante a madrugada, quando três homens abordaram o proprietário do carro. Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado no bairro do Barreiro.

A ação eficiente da Guarda Municipal, em colaboração com a polícia, permitiu a rápida localização e devolução do carro ao dono.

A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar os responsáveis e verificar se o veículo foi usado em outros crimes.