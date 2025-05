Vidraceiro morre eletrocutado enquanto trabalhava em obra Francisco Vieira, de 59 anos, encostou em um fio de alta tensão ao realizar a medição para instalar vidros em uma residência Cidade Alerta Pará|Do R7 21/05/2025 - 18h45 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h45 ) twitter

Um vidraceiro morreu eletrocutado na construção de uma residência no bairro Terra Firme, em Belém (PA). Francisco Vieira, de 59 anos, encostou em um fio de alta tensão enquanto realizava a medição para instalar vidros no terceiro andar da casa. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo foi removido pelos Bombeiros com auxílio de cordas. A Equatorial Pará lamentou o ocorrido.