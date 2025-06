Homem é flagrado furtando material de obra Suspeito invadiu terreno conhecido e levou treliça, enquanto proprietário monitorava as câmeras Fala Pará|Do R7 20/06/2025 - 08h49 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h49 ) twitter

Câmeras de segurança flagraram um homem furtando uma treliça de obra em uma residência no bairro Aeroporto Velho, em Santarém (PA). O suspeito, filho de uma vizinha, entrou no terreno e cometeu o crime. O caso surpreendeu o dono do imóvel e reforça a importância de registrar boletim de ocorrência.