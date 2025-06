Papagaio é resgatado após ser abandonado com a asa cortada Ave vítima de maus-tratos foi encontrada em uma caixa e está sob cuidados veterinários Fala Pará|Do R7 20/06/2025 - 11h07 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um papagaio foi resgatado no bairro Marambaia (PA), após ser abandonado em uma caixa, por duas mulheres. A ave apresentava sinais de maus-tratos, incluindo uma asa cortada. Está sob cuidados e será avaliada por veterinários. As responsáveis ainda não foram identificadas e podem responder por crime ambiental com pena de até 5 anos.