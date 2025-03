Policiais agridem bombeiro durante confusão em casa de shows no Pará Caso em Belém levanta dúvidas sobre a conduta dos envolvidos e a falta de socorro imediato Fala Pará|Do R7 07/03/2025 - 14h01 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h01 ) twitter

Um bombeiro militar foi brutalmente agredido por três homens durante uma confusão em uma casa de shows no bairro do Reduto, em Belém, no Pará. A vítima, que perdeu a consciência após ser atingida no rosto, foi atacada fora do local, após o desentendimento ter começado dentro da boate.

Testemunhas afirmam que os agressores, que são policiais, aguardavam o casal do lado de fora. Apesar de se identificar como bombeiro, o jovem não recebeu ajuda e foi brutalmente atacado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.