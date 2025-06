Incêndio destrói sete casas no bairro da Cremação, em Belém Fogo deixou várias famílias desabrigadas Pará|Do R7 04/06/2025 - 20h20 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h20 ) twitter

Um incêndio destruiu sete casas e deixou várias famílias desabrigadas na Passagem Santa Lúcia, no bairro da Cremação, em Belém (PA). A Defesa Civil e a FUNPAPA estão auxiliando as famílias afetadas, enquanto a comunidade se mobiliza para oferecer apoio e doações. A causa do incêndio ainda está sob investigação.