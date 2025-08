Com 115 anos, Capanema celebra história, tradição e força econômica no Pará Município centenário mistura memória ferroviária, comércio forte e identidade cultural Pará Bom Demais|Do R7 04/08/2025 - 12h09 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h09 ) twitter

Capanema, no nordeste do Pará, celebra 115 anos com destaque para sua história, cultura e economia. Conhecida como “terra do cimento”, cresceu a partir da ferrovia Belém-Bragança e se tornou polo comercial regional. A cidade une tradição, belezas naturais e hospitalidade paraense.