CEO da Pão de Belém, Raphael Nogueira, fala sobre inovação em produtos e atendimento a hamburguerias Conversa aborda a criação de produtos diferenciados, indo além da tradição Visita na Record|Do R7 25/08/2025 - 17h10 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa Visita na Record recebe o CEO da Pão de Belém, Raphael Nogueira, para falar sobre a qualidade dos produtos e a gourmetização de itens e atendimento a hamburguerias. A conversa aborda a criação de produtos diferenciados, indo além da tradição.E ainda: a médica endocrinologista Avany Palmeira conversa sobre diabetes e o combate à obesidade.