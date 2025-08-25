Logo R7.com
CEO da Pão de Belém, Raphael Nogueira, fala sobre inovação em produtos e atendimento a hamburguerias

Conversa aborda a criação de produtos diferenciados, indo além da tradição

Visita na Record|Do R7

O programa Visita na Record recebe o CEO da Pão de Belém, Raphael Nogueira, para falar sobre a qualidade dos produtos e a gourmetização de itens e atendimento a hamburguerias. A conversa aborda a criação de produtos diferenciados, indo além da tradição.E ainda: a médica endocrinologista Avany Palmeira conversa sobre diabetes e o combate à obesidade.

