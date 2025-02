FIEPA promove debates antes da Conferência Mundial do Clima, em Belém Evento, que acontece em novembro de 2025, discutirá desafios ambientais e o futuro da Amazônia Visita na Record|Do R7 10/02/2025 - 14h19 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h19 ) twitter

A Conferência Mundial sobre mudanças climáticas acontecerá em novembro de 2025, em Belém do Pará, trazendo debates essenciais sobre o futuro do planeta.

Antecipando as discussões, a Federação das Indústrias do Pará (FIEPA) está promovendo um ciclo de eventos e ações estratégicas voltadas para a Amazônia. Nessa oportunidade, Alex Dias Carvalho, presidente do sistema FIEPA, detalha as iniciativas e a importância do evento para a região.