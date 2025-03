Ministério das Mulheres inaugura delegacia para mulheres no estádio Mangueirão Ação visa aumentar segurança e apoio às mulheres, durante eventos esportivos, com o incentivo à denúncia de crimes Visita na Record|Do R7 24/03/2025 - 12h17 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A parceria com o Ministério das Mulheres, juntamente com a presença da Ministra em eventos esportivos, destaca a importância da representatividade feminina nos estádios.

Um marco importante dessa colaboração foi a inauguração de uma delegacia para mulheres no estádio Mangueirão, no Pará, que oferece suporte e segurança durante eventos esportivos.

A iniciativa visa melhorar as condições de trabalho para as mulheres, com o apoio do Governo Estadual, e promover a conscientização sobre a localização e a função da delegacia, incentivando denúncias de crimes.

Esse passo é considerado um avanço significativo na proteção e empoderamento das mulheres no esporte.