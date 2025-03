SESC Pará promove bem-estar e qualidade de vida com serviços em 16 municípios Diretora regional destaca programas de educação, saúde e lazer, além do acesso por meio de credenciais para trabalhadores e público geral Visita na Record|Do R7 17/03/2025 - 11h24 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O SESC Pará, integrante da Confederação Nacional do Comércio, tem promovido bem-estar e qualidade de vida há 78 anos. A Diretora Regional do SESC no Pará, destaca a expansão dos serviços em 16 municípios, oferecendo programas nas áreas de educação, saúde, cultura, assistência e lazer.

Ela também explica como é feita a emissão de credenciais para trabalhadores do comércio e o público em geral, permitindo o acesso a uma ampla gama de atividades e serviços.