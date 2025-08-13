Cidade da Paraíba abre concurso público com 32 vagas e salários de até R$ 12 mil A Prefeitura de Congo, no Cariri da Paraíba, abriu concurso público com 32 vagas para diferentes cargos, com salários que variam de... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concurso (Foto: Agência Brasil) A Prefeitura de Congo, no Cariri da Paraíba, abriu concurso público com 32 vagas para diferentes cargos, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 12 mil. A execução do certame ficará sob responsabilidade da Associação de Ensino Superior Santa Terezinha/Faculdade de Ciências de Timbaúba (Facet Concursos). CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL O processo será realizado em etapas. A primeira fase consiste em provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Na segunda fase, haverá prova prática, também eliminatória e classificatória, além de prova de títulos, de caráter classificatório. As oportunidades são para Assistente Social (01 vaga); Digitador (01 vaga); Enfermeiro (02 vagas); Farmacêutico (01 vaga); Fiscal de Tributos (01 vaga); Médico (1 vaga); Monitor de Creche (02 vagas); Motorista (05 vagas); Nutricionista (01 vaga); Odontólogo (1 vaga); Pedagogo (4 vagas); Professor Licenciado em Ciências (01 vaga);

Professor Licenciado em Educação Física (01 vaga); Professor Licenciado em Geografia (01 vaga); Professor Licenciado em Inglês (1 vaga); Professor Licenciado em Matemática (01 vaga); Professor Licenciado em Português (01 vaga); Psicologo (02 vagas); Recepcionista (02 vagas); e Técnico em Enfermagem (02 vagas). A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade: R$ 95 para cargos de nível médio/técnico e R$ 115 para nível superior. As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de outubro. O post Cidade da Paraíba abre concurso público com 32 vagas e salários de até R$ 12 mil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.