Festival Abrindo as Portas do Cinema Infantil de Remígio divulga programação completa

Entre os dias 4 e 9 de agosto, a cidade de Remígio será palco do Festival Abrindo as Portas do Cinema Infantil, um importante evento cultural que terá estreia no Cine RT, único cinema de rua da Paraíba. A programação será extensa e contará com oficinas educativas para estudantes de escolas estaduais do município, além de uma ampla programação de exibições e debates gratuitos com filmes voltados a todas as idades.

Durante os seis dias de evento, o objetivo é despertar o olhar crítico e criativo da comunidade por meio do cinema. A iniciativa valoriza a produção audiovisual paraibana e nacional, promove o acesso à arte desde a infância e reafirma o papel de espaços como o CineRT na formação cidadã e cultural da população.

O Festival Abrindo as Portas do Cinema Infantil é realizado pelo Edital Vladimir Carvalho, com recursos da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (CAGEPA), operacionalizado pelo Governo do Estado através do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) e Secretaria de Estado da Cultura (SECULT).

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Segunda-feira 04/08 – a partir das 18 horas

Curta regional:

O que dói mais? (PB)

Direção: Bianca Rozálio

Duração: 12 min

Debate sobre o filme

Longa nacional:

Narradores de Javé (BR)

Direção: Eliane Caffé

Duração: 1h42min

Debate sobre o filme

Terça-feira 05/08 – a partir das 18 horas

Curta regional:

Salvatério (PB)

Direção: Dani L.

Duração: 15min

Debate sobre o filme

Longa Nacional:

Que horas ela volta? (BR)

Direção: Anna Muylaert

Duração: 1h50min

Debate sobre o filme

Quarta-feira 06/08 – a partir das 18 horas

Curta Regional:

Aruanda (PB)

Direção: Linduarte Noronha

Duração: 21min

Debate sobre o filme

Longa Regional:

Noite Amarela (PB)

Direção: Ramon Porto Mota

Duração: 1h42min

Debate sobre o filme

Quinta-feira 07/08 – a partir das 18 horas

Curta Regional:

Sideral (RN)

Direção: Carlos Segundo

Duração: 15min

Debate sobre o filme

Longa Internacional:

O Ódio que Você Semeia (EUA)

Direção: George Tillman Jr.

Duração: 2h13min

Filme dublado

Debate sobre o filme

Sexta-feira 08/08 – a partir das 18 horas

Curtas Regionais:

Gasolina (PB)

Direção: Luiz Filho

Duração: 15min

Debate sobre o filme

Sonhos Lúcidos (PB)

Direção: Ana Thereza Torres

Duração: 3min

Debate sobre o filme

Fósseis (PB)

Direção: Maycon Carvalho

Duração: 21min

Debate sobre o filme

Média Regional:

Transbordou um Rio no Meu Peito (PB)

Direção: Ricardo Felix

Duração: 31min

Debate sobre o filme

Sábado – 09/08 – a partir das 16h30min

Bate-papo com Regilson Cavalcante

Cinema de Rua: onde a cultura encontra a cidade

Exibição dos curtas-metragens produzidos nas oficinas

Premiação

Encerramento do Festival

