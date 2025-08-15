Fundação PB Saúde publica nova lista de convocados no concurso público Uma nova lista de convocação dos aprovados no concurso público da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) foi publicada nesta...

Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) (Foto: Divulgação/ GOV-PB)

Uma nova lista de convocação dos aprovados no concurso público da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) foi publicada nesta sexta-feira (15) no Diário Oficial do Estado (DOE). Os aprovados citados terão até o dia 22 de agosto para encaminhar a documentação de admissão por meio de um formulário eletrônico.

Os convocados terão que enviar os documentos pedidos a partir do dia 16 de agosto, às 8h, e terão até às 23h59 do dia 22 do mesmo mês para preencher o formulário.

A PB Saúde disponibilizou, também, o link para o envio dos dados. Para saber mais detalhes sobre a documentação de admissão de cada cargo, os candidatos devem acessar o site e selecionar a área de atuação.

Ao todo, a lista de convocados conta com profissionais de diferentes cargos, como: analista de infraestrutura de tecnologia da informação, analista de recursos humanos, analista de sistemas, assessor de imprensa, assistente administrativo, assistente social, designer gráfico, enfermeiro, enfermeiro, enfermeiro centro cirúrgico, enfermeiro emergencista, enfermeiro hemodinamicista, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, médico cardiologista adulto, médico clínico geral/hospitalista, médico ecocardiografista médico infectologista, médico intensivista, médico intensivista pediátrico, nutricionista, odontologia cirurgião dentista, técnico de enfermagem, técnico de manutenção hidráulica, técnico em farmácia, técnico em informática, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal, técnico em segurança do trabalho e terapeuta ocupacional.

