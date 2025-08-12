Homem é encontrado morto na praia de Cabo Branco, em João Pessoa Um corpo sem sinais de violência foi encontrado na praia de Cabo Branco, em João Pessoa, no início da manhã desta terça-feira (12)....

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um corpo sem sinais de violência foi encontrado na praia de Cabo Branco, em João Pessoa, no início da manhã desta terça-feira (12). Testemunhas que passavam pelo local, avistaram o corpo e acionaram a polícia.

As autoridades confirmaram que a vítima trata-se de um homem de 53 anos. Em frente ao local onde o corpo foi avistado, os policiais também encontraram o carro da própria vítima.

As causas da morte serão investigadas e o corpo deverá ser encaminhado para o IML para os demais procedimentos.

